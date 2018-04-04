Футзал. Обзор матча Португалия - Сербия 3:2 (Видео)

Сборная Португалии по футзалу провела свой первый матч в ранге чемпиона Европы, который она будет носить 4 года, до чемпионата Европы 2022 года. Соперником команды Жоржа Браза в двух спаррингах, которые пройдут 3-4 апреля в городе Синиш, стала сборная Сербии.

В первом тайме португальцы имели внушительное преимущество, но материализовать его хотя бы в один мяч не смогли. Так, на 11-й минуте Андре Коэльо проверил на прочность штангу. На 17-й минуте упустил шанс открыть счет своим мячам в сборной Португалии её дебютант Эрик, который стал 141-м футболистом, когда-либо игравшим за португальскую сборную (оказывается, ведется в Португалии и такая статистика).

Бурные голевые события начались после перерыва. На 21-й минуте серб Стефан Ракич подкараулил отскок мяча в штрафной, и слета отправил его ворота. Португальцы ответили быстро и жестко – три мяча в течение трех минут. Особенно хорош был гол Фабиу Сесилиу, который, приняв мяч на дуге, немного протащил его, а затем подсечкой отправил под перекладину. На 33-й минуте Марко Перич реализовал пенальти, сократив счет до минимума, и в дальнейшем цифры на табло не изменились.

4 апреля там же, в Синише, сборные Португалии и Сербии проведут повторный матч.

3 апреля. Товарищеский матч

Португалия – Сербия – 3:2 (0:0)

Португалия: Бебе (Витор Уго, 21) – Нилсон, Бруно Коэльо, Тиагу Бриту, Марсио – Эрик, Андре Коэльо, Марио Фрейташ, Мигель Анжело, Афонсо, Фабиу Сесилиу

Голы: Бруно Коэльо, 24, Андре Коэльо, 25, Фабиу Сесилиу, 26 – Ракич, 21, Перич, 33