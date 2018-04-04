Мартен Фуркад получил премию "Золотые часы"

Французский биатлонист Мартен Фуркад и двукратный олимпийский чемпион по сноуборду Пьер Вольтье получили награду «Золотые часы», сообщает Ski-Nordique.

Церемония награждения прошла накануне в Анеси-ле-Вьё. «Золотые часы» вручаются лучшим французским спортсменам в отдельных зимних дисциплинах, а также лучшим среди всех видов. Приз учреждён производителями экипировки, журналистами Le Dauphiné Libéré и Федерацией лыжных видов Франции.

В биатлоне награду получили Мартен Фуркад и Анаис Беско. Фуркад и сноубордист Вольтье также стали обладателями главного приза.

В минувшем сезоне Фуркад в 7-й раз подряд выиграл «Большой хрустальный глобус» и завоевал три золотые медали на Играх-2018.

Вольтье в Пхёнчхане-2018 стал обладателем одной золотой медали в сноуборд-кроссе.