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Украинская альпинистка готовится к смертельному рекорду в Гималаях

Ирина Галай
22:11 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости спорта: Украинская альпинистка Ирина Галай готовится к новому рекорду в Непале

Два года назад болельщица киевского футбольного клуба "Динамо" Ирина Галай стала первой украинкой, которой покорилась наивысшая вершина мира Эверест. 7 апреля альпинистка отправится в Непал, чтобы начать новое рекордное восхождение.

В мае Ирина планирует подняться на гору Лходзе (высота 8516 метров - четвертая вершина мира) без кислородной маски, сообщили Укринформу в пресс-службу ФК "Динамо".

В среду, 4 апреля, на пресс-конференции в Киеве Ирина Галай рассказала о мотивах, которые вдохновили ее на попытку покорения новой вершины.

"Лходзе находится очень близко к Эвересту, с вершины которого я ее увидела. Два года после моего восхождения на Эверест меня не покидала мысль, смогла ли бы подняться без кислородной маски. Это тяжелое испытание для альпиниста, поскольку нехватка кислорода влияет на организм человека. У меня есть причины попробовать сделать это, потому что я провела рекордно долгое время на высоте 6400 метров. Я приняла решение, что смогу без кислорода подняться в так называемую "зону смерти". Мне очень интересно будет увидеть Эверест со стороны Непала. Этот подъем более "культовый", в то время как я восходила на вершину со стороны Тибета", - сказала спортсменка.

Свое восхождение на новую высоту в экстремальных условиях Ирина решила посвятить любимому с детства футбольному клубу - киевскому "Динамо".

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Новости спорта, Альпинизм, Горы, Ирина Галай, Скалы, Спорт.
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