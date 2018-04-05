"Герои спортивного года-2017": все победители
Новости спорта: Сенсаций года признали Юлию Левченко, надеждой - Дарью Билодид.
На XII Всеукраинской торжественной церемонии "Герои спортивного года", которая состоялась в среду, 4 апреля, в столичном Украинском доме, назвали победителей в девяти номинациях.
Награды получили лучшие спортсмены, тренеры, команды, специалисты и ветераны спортивной отрасли Украины.
Традиционное торжественное мероприятие организовали Национальный олимпийский комитет и Министерство молодежи и спорта Украины.
Тройку лучших в различных номинациях путем тайного голосования лпределили члены Украинской академии спорта - выдающиеся атлеты разных лет.
Победителями Всеукраинской торжественной церемонии "Герои спортивного года-2017" стали:
лучший спортсмен года: Александр Хижняк - чемпион мира, чемпион Европы по боксу в весовой категории до 75 кг, лучший боксер чемпионата мира и Европы, лучший боксер мира-2017;
лучшая спортсменка года: Ольга Харлан - чемпионка мира по фехтованию на саблях;
лучший тренер года: Светлана Саидова - главный тренер сборной Украины по синхронному плаванию;
сенсация года: Юлия Левченко - серебряный призер чемпионата мира по легкой атлетике, бронзовый призер чемпионата Европы в закрытых помещениях, бронзовый призер чемпионата мира U20, чемпионка Европы U23 (прыжки в высоту)
лучшая команда года: сборная Украины по синхронному плаванию - Анна Волошина, Анастасия Савчук, Александра Кашуба, Валерия Апрелева, Елизавета Яхно, Ксения Сидоренко, Яна Нарежная, Владислава Алексиива и Марина Алексеева, бронзовые призеры чемпионата мира (6 медалей)
сильные духом (паралимпийские виды спорта): Людмила Ляшенко - четырехкратная чемпионка, серебряный и бронзовый призер чемпионата мира по лыжным гонкам и биатлону, победитель и многократный призер Кубков мира по биатлону среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата;
вместе с олимпийцами (неолимпийские виды спорта): Лариса Соловьева - чемпионка Х Всемирных игр по пауэрлифтингу, единственная в мире четырехкратная чемпионка Всемирных игр (2005, 2009, 2013, 2017);
олимпийская надежда Украины: Дарья Билодид - чемпионка Европы по дзюдо в весовой категории до 48 кг;
спортивная слава Украины: легенды мирового баскетбола и легкой атлетики - Анатолий Поливода и Татьяна Пророченко.