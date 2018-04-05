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"Герои спортивного года-2017": все победители

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07:34 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости спорта: Сенсаций года признали Юлию Левченко, надеждой - Дарью Билодид.

На XII Всеукраинской торжественной церемонии "Герои спортивного года", которая состоялась в среду, 4 апреля, в столичном Украинском доме, назвали победителей в девяти номинациях.

Награды получили лучшие спортсмены, тренеры, команды, специалисты и ветераны спортивной отрасли Украины.

Традиционное торжественное мероприятие организовали Национальный олимпийский комитет и Министерство молодежи и спорта Украины.

Тройку лучших в различных номинациях путем тайного голосования лпределили члены Украинской академии спорта - выдающиеся атлеты разных лет.

Победителями Всеукраинской торжественной церемонии "Герои спортивного года-2017" стали:

лучший спортсмен года: Александр Хижняк - чемпион мира, чемпион Европы по боксу в весовой категории до 75 кг, лучший боксер чемпионата мира и Европы, лучший боксер мира-2017;

лучшая спортсменка года: Ольга Харлан - чемпионка мира по фехтованию на саблях;

лучший тренер года: Светлана Саидова - главный тренер сборной Украины по синхронному плаванию;

сенсация года: Юлия Левченко - серебряный призер чемпионата мира по легкой атлетике, бронзовый призер чемпионата Европы в закрытых помещениях, бронзовый призер чемпионата мира U20, чемпионка Европы U23 (прыжки в высоту)

лучшая команда года: сборная Украины по синхронному плаванию - Анна Волошина, Анастасия Савчук, Александра Кашуба, Валерия Апрелева, Елизавета Яхно, Ксения Сидоренко, Яна Нарежная, Владислава Алексиива и Марина Алексеева, бронзовые призеры чемпионата мира (6 медалей)

сильные духом (паралимпийские виды спорта): Людмила Ляшенко - четырехкратная чемпионка, серебряный и бронзовый призер чемпионата мира по лыжным гонкам и биатлону, победитель и многократный призер Кубков мира по биатлону среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата;

вместе с олимпийцами (неолимпийские виды спорта): Лариса Соловьева - чемпионка Х Всемирных игр по пауэрлифтингу, единственная в мире четырехкратная чемпионка Всемирных игр (2005, 2009, 2013, 2017);

олимпийская надежда Украины: Дарья Билодид - чемпионка Европы по дзюдо в весовой категории до 48 кг;

спортивная слава Украины: легенды мирового баскетбола и легкой атлетики - Анатолий Поливода и Татьяна Пророченко.

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Новости спорта, Александр Хижняк, Герои спортивного года, Герои спортивного года-2017, Новости спорта, Спорт.
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