Беленюк прокомментировал бойкот ЧЕ по борьбе, который пройдет в России

Борец греко-римского стиля Жан Беленюк рассказал, что после того, как Украина не поедет на чемпионат Европы в Россию, она может не отобраться на чемпионат мира и вместе с тем потерять олимпийскую лицензию. Об этом сообщает ХСПОРТ.

"Готовились год к чемпионату Европы, но нам запретили ехать на него. Мы готовимся, стараемся. Но политическая ситуация… Иногда мы не в силах изменить ее, и приходится оставаться без того старта, к которому готовился продолжительное время.

У нас немного другая система – не рейтинговая, как у фехтования или биатлона. Дело в том, что мы можем потерять и чемпионат мира. Международная федерация может нас просто не допустить. Это очень плохо – теряется целый год. Из-за этого мы можем не отобраться на Олимпийские игры. Ситуация очень сложная, на самом деле. Пока следим за ее развитием"