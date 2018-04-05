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Макгрегора лишили чемпионского пояса UFC
13:32 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: UFC лишила чемпионского пояса Макгрегора, но не Фергюсона.

Президент промоушена UFC Дэйна Уайт подтвердил, что организация лишила чемпионского пояса ирландского бойца смешанных единоборств, бывшего чемпиона лёгкой категории Конора Макгрегора по причине отсутствия защиты пояса, который он завоевал в ноябре 2016 года. При этом у временного чемпиона UFC Тони Фергюсона, который отказался от участия в поединке с россиянином Хабибом Нурмагомедовым из-за травмы колена, пояс сохранится.

«Единственный, кто лишается своего чемпионского пояса, это Конор Макгрегор — мы уже официально заявляли об этом и подтверждаем ещё раз. Тони Фергюсон сохранит свой титул временного чемпиона UFC», — сказал Уайт New York Post.

Макгрегор отреагировал на информацию UFC в своём «твиттере», где Конор написал нецензурный пост в адрес организации и её руководителя.

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