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Футбол. Женская сборная Украины переиграла хорваток в отборе на ЧМ

Украина - Хорватия
20:53 Сегодня Телеграф
isport.ua
Фото: ФФУ

Новости спорта: Женская сборная Украины по футболу одержала вторую победу в отборочном турнире чемпионата мира-2019.

В своем третьем матче квалификации подопечные Владимира Ревы на выезде нанесли поражение команде Хорватии - 3:0.

Разгром балканок начался после стандарта в исполнении Ольги Басанской на 25-й минуте, который завершился автоголом хорватки Матеи Бошняк. На последних минутах первого тайма дублем отличилась Татьяна Козыренко на 41-й минуте и на третьей дополнительной.

Следующий поединок украинки проведут 9 апреля в Дании.

Турнирное положение: Украина - 7 очков (после 3-х игр), Дания - 6 (2), Швеция - 6 (2), Хорватия - 2 (5), Венгрия - 1 (4).

В финальный турнир напрямую пройдут только победители семи отборочных групп. Четыре лучшие команды, занявшие вторые места, разыграют последнюю путевку в стыковых встречах.

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