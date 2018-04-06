Стал известен состав Финала четырех женской Лиги чемпионов

Состоялись ответные матчи «плей-офф 6» женской волейбольной Лиги чемпионов. В Казани волейболистки местного «Динамо» хотя и победили итальянскую команду «Имоко Волей» 3:2, но вынуждены были уступить дорогу в следующий этап соперницам, так как те в первой игре добились успеха в трех партиях.

Второй раз выиграл у швейцарского клуба «Волеро» турецкий «Вакифбанк». И снова со счетом 3:0, что позволило команде из Стамбула стать победителем в этом противостоянии.

И, наконец, еще одним участником «Финала четырех» стала еще одна турецкая команда «Галатасарай». Хотя перед началом второго матча шансы итальянской «Новары», выигравшей в гостях 3:2, расценивались выше. Более того, итальянки начали с успеха в первом сете ответной встречи 26:24. Но далее игра уже пошла по сценарию «Галатасарая», который оказался сильнее в трех следующих партиях.

Лига чемпионов. Женщины. Сезон 2017-2018

Плей-офф 6. Вторые матчи

«Вакифбанк» (Стамбул, Турция) - «Волеро» (Швейцария)

3:0 (25:12, 25:14, 25:17)

Первый матч 3:0

«Динамо» (Казань, Россия) - «Имоко Волей» (Конельяно, Италия)

3:2 (25:15, 21:25, 20:25, 25:17, 15:13)

Первый матч 0:3

«Новара» (Италия) - «Галатасарай» (Стамбул, Турция)

1:3 (26:24, 20:15, 17:25, 19:25)

Первый матч 3:2

«Финал четырех» женской Лиги чемпионов пройдет 5 и 6 мая в столице Румынии Бухаресте.