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МакГрегора арестовали за потасовку в Нью-Йорке

Конор Макгрегор
09:43 Сегодня Телеграф
Спорт Арена

Новости спорта: Звездный ирландский боец MMA Конор МакГрегор (21-3) был арестован полицией Нью-Йорка

В данный момент ирландец находится под стражей в одном из полицейских участков в Нью-Йорке. Ожидается, что ему будут предъявлены обвинения за нападение на автобус, которое произошло вчера вечером.

МакГрегор вместе с группой друзей без предупреждения прорвался на арену в Бруклине и попытался добраться до Нурмагомедова, который на выходных в бою с Максом Холлоуэем (19-3) поспорит за тот самый титул UFC в легком весе, который до недавнего времени принадлежал Конору.

Конор МакГрегор не выступал в UFC с ноября 2016 года. В прошлом году ирландец в кассовом поединке по боксерским правилам уступил Флойду Мейвезеру.

 
 
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