МакГрегора арестовали за потасовку в Нью-Йорке

В данный момент ирландец находится под стражей в одном из полицейских участков в Нью-Йорке. Ожидается, что ему будут предъявлены обвинения за нападение на автобус, которое произошло вчера вечером.

МакГрегор вместе с группой друзей без предупреждения прорвался на арену в Бруклине и попытался добраться до Нурмагомедова, который на выходных в бою с Максом Холлоуэем (19-3) поспорит за тот самый титул UFC в легком весе, который до недавнего времени принадлежал Конору.

Конор МакГрегор не выступал в UFC с ноября 2016 года. В прошлом году ирландец в кассовом поединке по боксерским правилам уступил Флойду Мейвезеру.