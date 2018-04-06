Дэна Уайт: В данный момент не хочу иметь ничего общего с Макгрегором

Президент UFC Дэна Уайт подчеркнул, что пока не принял окончательного решения относительно будущего Конора Макгрегора в организации, но в данный момент не хотел бы вообще его видеть.

"В данный момент не хочу иметь ничего общего с Конором Макгрегором. Вы бы хотели искать возможности взять у него интервью, платить за просмотр его боёв после совершённого? Не думаю, что кто-то захочет. Думаю, он всем будет противен. Хорошо, ему не нравится Хабиб, не нравится случившееся между ним и Лобовым. Просто выйди и сразись с Хабибом.

Полиция позаботится о Коноре. Они пообщаются с ним, я знаю, что несколько человек уже точно подадут иски против него, и одному Богу известно, сколько этих исков наберётся к тому моменту, как с Конором побеседуют в полиции", — приводит слова Дэны Уайта MMAFighting.