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Дэна Уайт: В данный момент не хочу иметь ничего общего с Макгрегором

Дэна Уайт
23:09 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Дэна Уайт рассказал, что пока не принял окончательного решения относительно будущего Конора Макгрегора в UFC.

Президент UFC Дэна Уайт подчеркнул, что пока не принял окончательного решения относительно будущего Конора Макгрегора в организации, но в данный момент не хотел бы вообще его видеть.

"В данный момент не хочу иметь ничего общего с Конором Макгрегором. Вы бы хотели искать возможности взять у него интервью, платить за просмотр его боёв после совершённого? Не думаю, что кто-то захочет. Думаю, он всем будет противен. Хорошо, ему не нравится Хабиб, не нравится случившееся между ним и Лобовым. Просто выйди и сразись с Хабибом.

Полиция позаботится о Коноре. Они пообщаются с ним, я знаю, что несколько человек уже точно подадут иски против него, и одному Богу известно, сколько этих исков наберётся к тому моменту, как с Конором побеседуют в полиции", — приводит слова Дэны Уайта MMAFighting.

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