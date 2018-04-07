Пловец Романчук завоевал "серебро" на международном турнире в Швеции

Украинский пловец Михаил Романчук выиграл серебряную медаль на международном турнире Malmsten Swim Open в Стокгольме.

На дистанции 1500 м вольным стилем Романчук показал время 14:50.91 мин., отстав почти на 10 секунд от лидера заплыва Флориана Веллброка из Германии.

На третьем месте оказался другой представитель Украины Сергей Фролов, преодолевший дистанцию за 14:56.81 мин.

Напомним, что в этом году Романчук уже успел взять две золотые медали. На турнире в Люксембурге украинцу не было равных на 400 м, а месяц спустя наш пловец добыл еще одно золото на этой же дистанции в Милане.