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Пловец Романчук завоевал "серебро" на международном турнире в Швеции

Михаил Романчук
09:10 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости спорта: Еще один украинец Фролов взял на дистанции 1500 м бронзу

Украинский пловец Михаил Романчук выиграл серебряную медаль на международном турнире Malmsten Swim Open в Стокгольме.

На дистанции 1500 м вольным стилем Романчук показал время 14:50.91 мин., отстав почти на 10 секунд от лидера заплыва Флориана Веллброка из Германии.

На третьем месте оказался другой представитель Украины Сергей Фролов, преодолевший дистанцию за 14:56.81 мин.

Напомним, что в этом году Романчук уже успел взять две золотые медали. На турнире в Люксембурге украинцу не было равных на 400 м, а месяц спустя наш пловец добыл еще одно золото на этой же дистанции в Милане.

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Новости спорта, Другие виды, Михаил Романчук, Новости других видов, Плавание, Сергей Фролов.
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