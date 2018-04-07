Макгрегор освобожден под залог

Боец UFC Конор Макгрегор после судебного заседания по делу об инциденте 5 апреля освобождён под залог в размере $ 50 тыс., сообщает MMAJunkie. У ирландца не стали изымать паспорт, таким образом, он может вернуться на родину и дожидаться следующих заседаний суда там. Кроме того, передвижения Макгрегора не будут отслеживаться при помощи электронного браслета.

Напомним, что 5 апреля Макгрегор в компании друзей напал на автобус с участниками турнира UFC 223. Транспортное средство было повреждено, осколками битого стекла был травмирован Майкл Кьеза. Через несколько часов после инцидента Макгрегор сам явился в полицейский участок и сдался властям Нью-Йорка.