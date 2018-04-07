Bellator 196: результаты боев
Новости спорта: В Будапеште прошел турнир по смешанным единоборствам Bellator 196.
Бенсон Хендерсон, который проходил длительную реабилитацию после серьезной операции на колене из-за продолжительных проблем с ногой, победоносно вернулся в клетку. Он одолел в главном поединке вечера легковеса Роджера Уэрту. Встреча завершилась во втором раунде, Бенсон взял соперника на удушающий прием и вынудил Уэрту сдаться.
В соглавном противостоянии шоу румынский боец Адам Бориц во втором раунде боя нокаутировал болгарского спортсмена Теодора Николова.
Остальные результаты боев Bellator 196:
Денис Килхольтц победила Петру Цасткову единогласным решением судей;
Брайан Мур победил Джорджио Белсанти удушающим приемом в первом раунде;
Эд Рут победил Иона Паску единогласным решением судей;
Норберт Новенай-младший победил Мехмета Юксела удушающим приемом в первом раунде.