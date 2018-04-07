Bellator 196: результаты боев

Бенсон Хендерсон, который проходил длительную реабилитацию после серьезной операции на колене из-за продолжительных проблем с ногой, победоносно вернулся в клетку. Он одолел в главном поединке вечера легковеса Роджера Уэрту. Встреча завершилась во втором раунде, Бенсон взял соперника на удушающий прием и вынудил Уэрту сдаться.

В соглавном противостоянии шоу румынский боец Адам Бориц во втором раунде боя нокаутировал болгарского спортсмена Теодора Николова.

Остальные результаты боев Bellator 196:

Денис Килхольтц победила Петру Цасткову единогласным решением судей;

Брайан Мур победил Джорджио Белсанти удушающим приемом в первом раунде;

Эд Рут победил Иона Паску единогласным решением судей;

Норберт Новенай-младший победил Мехмета Юксела удушающим приемом в первом раунде.