Нурмагомедов победил Яквинту и стал чемпионом UFC

Дагестанский боец UFC Хабиб Нумагомедов, представляющий Россию, завоевал чемпионский пояс организации в лёгком весе, став первым в истории российским чемпионом промоушена.

В титульном поединке Нурмагомедов встречался с американским бойцом Элом Яквинтой и одержал победу единогласным решением судей.

Первые два раунда Нурмагомедов провёл в своей стихии — в борьбе, полностью доминируя над своим соперником, третий раунд бойцы провели в стойке, где преимущество так же осталось за Хабибом. В том же ключе прошёл и четвёртый раунд, в котором разница по ударам составила 42-8 в пользу Нумагомедова.

Пятый раунд так же прошёл при полной доминации Нурмагомедова — итоговый счёт по ударам 179-25 в пользу Нурмагомедова.