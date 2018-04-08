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Нурмагомедов победил Яквинту и стал чемпионом UFC

Хабиб Нумагомедов
08:27 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Хабиб Нумагомедов стал чемпионом UFC, судейским решением победив Яквинту.

Дагестанский боец UFC Хабиб Нумагомедов, представляющий Россию, завоевал чемпионский пояс организации в лёгком весе, став первым в истории российским чемпионом промоушена.

В титульном поединке Нурмагомедов встречался с американским бойцом Элом Яквинтой и одержал победу единогласным решением судей.

Первые два раунда Нурмагомедов провёл в своей стихии — в борьбе, полностью доминируя над своим соперником, третий раунд бойцы провели в стойке, где преимущество так же осталось за Хабибом. В том же ключе прошёл и четвёртый раунд, в котором разница по ударам составила 42-8 в пользу Нумагомедова.

Пятый раунд так же прошёл при полной доминации Нурмагомедова — итоговый счёт по ударам 179-25 в пользу Нурмагомедова.

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Новости спорта, MMA, UFC, Хабиб Нумагомедов, Эл Яквинта.
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