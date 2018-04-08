Марандян выиграл для сборной Украины первую медаль Кубка Европы по дзюдо

Дзюдоист Каро Марандян выиграл для сборной Украины первую медаль Кубка Европы, который проходит в хорватском Дубровнике. Об этом сообщает XSport.

Марандян проиграл во втором раунде в категории до 66 кг, но по утешительной сетке дошел до встречи за «бронзу». В итоге, дзюдоист уже на старте схватки против албанца Индрита Чуллхая провел бросок, который завершил удержанием и, соответственно, получил победный балл «иппон».

Таким образом, Марандян выиграл свою вторую медаль в сезоне, после Открытого Кубка Европы в Софии.

Напомним, дзюдоистка Дарья Билодид завоевала звание «Олимпийская надежда Украины» на церемонии награждения «Герои спортивного года-2017».