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Нурмагомедов назвал желаемого соперника

Хабиб Нурмагомедов
11:54 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Хабиб Нурмагомедов высказал свои дальнейшие карьерные пожелания.

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поделился дальнейшими карьерными планами, признавшись, что он хотел бы получить бой с легендарным Жоржем Сен-Пьером.

"Моя команда делает меня лучшим в мире. Другой такой команды нет. Я продолжаю учиться у них и становлюсь лучше. Как говорит Жорж Сен-Пьер, "даже если ты обладаешь черным поясом, ты должен думать, что у тебя только белый".

Теперь в ноябре я хочу получить бой с Сен-Пьером, хочу встретиться с ним на арене "Мэдисон Сквер Гарден". Он величайший спортсмен UFC. Я большой его фанат, и если такой поединок был бы возможен, то почему бы и нет?",- рассказал Нурмагомедов после поединка с Элом Яквинтой.

Напомним, в главном бою UFC 223 Хабиб Нурмагомедов сумел победить Эла Яквинту единогласным решением судей. 

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