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Стали известны все участники плей-офф НХЛ

НХЛ
17:36 Сегодня Телеграф
Спорт Арена

Новости спорта: Предпоследний день регулярного чемпионата НХЛ определил всех участников плей-офф.

Колорадо и Филадельфия сегодня стали последними участникамигрядущего плей-офф НХЛ. Эвеланш для выхода в пост-сизон потребовалась победа над Сент-Луисом (5:2) в матче, где в плей-офф выходила только одна из команд.

В регулярном сезоне осталось сыграть еще один игровой день, но он может повлиять лишь на вариацию двух пар Восточной конференции – Тампа и Бостон сыграют либо с Нью-Джерси, либо с Торонто.

На Востоке к вышеупомянутым командам в борьбу за Кубок Стэнли добавятся Вашингтон, Питтсбург, Коламбус и Филадельфия.

В Западной конференции в первой восьмерке регулярный сезон закончили Нэшвилл, Вегас, Виннипег, Анахайм, Миннесота, Сан-Хосе, Лос-Анджелес и Колорадо.

Шесть пар первого раунда плей-офф уже были окончательно определены.

Западная конференция:

Нэшвилл – Колорадо

Виннипег – Миннесота

Анахайм — Сан-Хосе

Вегас — Лос-Анджелес

Восточная конференция:

Вашингтон – Коламбус

Питтсбург – Филадельфия

Тампа/Бостон — Нью-Джерси

Бостон/Тампа — Торонто

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Новости спорта, Новости хоккея, НХЛ, ХК Колорадо, ХК Нешвилл, ХК Филадельфия, Хоккей.
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