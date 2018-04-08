Стали известны все участники плей-офф НХЛ
Новости спорта: Предпоследний день регулярного чемпионата НХЛ определил всех участников плей-офф.
Колорадо и Филадельфия сегодня стали последними участникамигрядущего плей-офф НХЛ. Эвеланш для выхода в пост-сизон потребовалась победа над Сент-Луисом (5:2) в матче, где в плей-офф выходила только одна из команд.
В регулярном сезоне осталось сыграть еще один игровой день, но он может повлиять лишь на вариацию двух пар Восточной конференции – Тампа и Бостон сыграют либо с Нью-Джерси, либо с Торонто.
На Востоке к вышеупомянутым командам в борьбу за Кубок Стэнли добавятся Вашингтон, Питтсбург, Коламбус и Филадельфия.
В Западной конференции в первой восьмерке регулярный сезон закончили Нэшвилл, Вегас, Виннипег, Анахайм, Миннесота, Сан-Хосе, Лос-Анджелес и Колорадо.
Шесть пар первого раунда плей-офф уже были окончательно определены.
Западная конференция:
Нэшвилл – Колорадо
Виннипег – Миннесота
Анахайм — Сан-Хосе
Вегас — Лос-Анджелес
Восточная конференция:
Вашингтон – Коламбус
Питтсбург – Филадельфия
Тампа/Бостон — Нью-Джерси
Бостон/Тампа — Торонто