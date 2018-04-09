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46-летний Яромир Ягр намерен вернуться в НХЛ

Яромир Ягр
05:37 Сегодня Телеграф
УНН

Новости спорта: Легендарный хоккеист решительно не собирается уходить на покой и готов к новым вызовам.

Чешский форвард Яромир Ягр в 46-летнем году не исключил своего возвращения в НХЛ.

Об этом пишет газета New York Times.

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46-летний нападающий 4 октября подписал годичный контракт с “Калгари Флэймз”, сыграл 22 матча в НХЛ в нынешнем чемпионате и 29 января был отправлен в команду “Кладно”, которая выступает во втором дивизионе чешского хоккея, после того, как прошел драфт отказов. В этом сезоне в Ягра была проблема с коленом, из-за которой он попал в список травмированных в НХЛ и сейчас не может выступать за “Кладно”.

“Я бы с большим удовольствием сейчас играл в НХЛ, но в качестве запасного варианта меня все устраивает здесь. У меня был шанс, и я не смог показать себя с лучшей стороны, получил травму. Хочу полностью восстановиться, а дальше будет видно. Я еще не хочу завершать карьеру и всегда могу играть здесь. Но сначала я хочу восстановить здоровье, а потом понять, на что я способен ”, - отметил Ягр.

Отметим, что 1 июля чех станет неограниченно свободным агентом. Он занимает второе место в истории НХЛ по набранным очкам (1921) после Уэйна Гретцки (2857), третий по голам (766) после Гретцки (894) и Горди Хоу (801) и по количеству игр (1733), уступая Хоу (1767) и Марку Мессье (1756). Он также находится на четвертом месте в истории лиги по голевым передачам, отстав от Рэя Бурка на 14 пасов (лидер Гретцки — 1963), и лидирует по количеству победных шайб — 135.

Добавим, что Ягр завоевал Кубок Стэнли в 1991 и 1992 годах в составе “Питтсбург Пингвинз”. В 1999 году его признали самым ценным игроком сезона (приз Харта), пять раз он выигрывал приз Арта Росса (1995 и с 1998 по 2001 годы) и стал обладателем приза Мастертон (за приверженность хоккея) в 2016 году.

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Новости спорта, Калгари Флэймз, Кладно, Новости хоккея, НХЛ, Хоккей, Яромир Ягр.
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