Стало известно, почему у Украины отобрали чемпионат Европы по борьбе

Президент Объединенного мира борьбы Ненад Лалович в специальном заявлении на официальном сайте объявил об изменении требований к странам, желающим принять соревнования. В частности, после этого стало понятно, почему у Украины отобрали ЧЕ по борьбе среди кадетов, которое в апреля должен был принять Киев.

"Как многие международные федерации, мы сталкиваемся с тем, что страны позволяют политике вмешиваться в спортивные соревнования. В случае с борьбой эта проблема существует среди наших ключевых партнеров. Мы больше не можем позволять политическим неурядицам вторгаться на спортивную арену. Мы должны дать отпор любому противнику нашего спортивного сообщества, используя все имеющиеся у нас средства.

Если каждый политический конфликт будет переходить на спортивную арену, а мы не сможем этому противостоять, это поставит под удар весь спорт. Каждая страна и каждый олимпийский вид спорта должны уважать Олимпийскую хартию и в целом сущность своего спорта. Мы никогда не допустим неуважения к каким-либо странам-участникам, как и МОК.

UWW сейчас проверяет все национальные федерации, проводящие международные турниры, чтобы убедиться, что они не участвуют в активных политических спорах, которые могут пойти в разрез с идеей об открытой и честной борьбе. В частности, наши последующие турниры не будут проводиться в странах, по каким-либо причинам запрещающих въезд на свою территорию спортсменам других государств", - заявил Лалович.

Как стало известно, Украина как раз запрещала по политическим причинам допуск нескольким спортсменам чемпионата Европы – это вся сборная Косово, чью независимость наша страна не признала, а также одного спортсмена со сборной России, который ранее незаконно побывал в Крыму.