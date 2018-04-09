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Четырехкратный олимпийский чемпион Свендсен завершил карьеру

Эмиль-Хегле Свендсен
12:56 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: 32-летний норвежский биатлонист принял решение закончить выступления

Сегодня, 9-го апреля, четырехкратный олимпийский чемпион Эмиль-Хегле Свендсен принял решение завершить карьеру.

«Я хотел принять участие в Кубке мира в следующем году, выступить на этапе в Остерсунде. Но я решил, что стоит завершить карьеру после Олимпийских игр. Я решил, что пора заканчивать», — сказал Свендсен.

32-летний спортсмен ранее признавал, что раздумывает о завершении карьеры. Свендсен решал, стоит ли принять участие в еще одном сезоне или закончить выступление.

На Олимпийских играх в Пхенчхане Свендсен завоевал две серебряных и бронзовую медали. За свою карьеру спортсмен завоевал 4 золотые медали на Олимпийских играх. Также он одержал 38 побед на Кубках мира, выиграл 12 золотых медалей на чемпионате мире.

Напомним, ранее о завершении карьеры объявил еще один легендарный норвежский биатлонист — Уле-Эйнар Бьорндален.

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Новости спорта, Биатлон, Биатлон 2017/18, Новости биатлона, Олимпийские игры, Эмиль Хегле Свендсен.
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