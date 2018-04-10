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Игроки сборной Украины почтили память погибших хоккеистов
07:55 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Капитан «Донбасса» и сборной Украины рассказал о визите игроков к посольству Канады.

Украинские хоккеисты, который в эти дни в составе национальной сборной Украины готовятся к чемпионату мира в Дивизионе IB, в понедельник возложили цветы к стенам посольства Канады в Украине в память о погибших игроках и персонале юниорской команды «Гумбольдт Бронкс».

Погибшие в аварии:

Капитан сборной Украины и чемпиона УХЛ донецкого «Донбасса» Виктор Захаров в интервью телеканалу XSPORT рассказал, почему он и его партнеры решились на подобный благородный и трогательный поступок:

- Решили пособолезновать тем ребятам, которых не стало, пожелать скорейшего выздоровления тем, кто в больнице находится.

Между Украиной и Канадой отношения такие, традиции… Мы не могли не приехать сегодня.

В любом случае поддержка важна семьям. Может они об это и не узнают, но все равно – где-то это происходит.

Я не могу знать, что выжившие ребята переживают, но остается только пожелать им скорейшего выздоровления, чтобы они смогли снова играть в хоккей.

Ребята были молодые – 97-й, 99-й год рождения. Жалко, что так произошло.

Понятное дело, что каждый следит за хоккейным миром, не только за нашим, а за всем, что происходит. И такая трагедия не могла обойти стороной никого. Все в шоке, все глубоко расстроены, что так произошло.

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Новости спорта, Новости хоккея, Сборная Канады, Сборная Украины, Хоккей.
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