Игроки сборной Украины почтили память погибших хоккеистов
Новости спорта: Капитан «Донбасса» и сборной Украины рассказал о визите игроков к посольству Канады.
Украинские хоккеисты, который в эти дни в составе национальной сборной Украины готовятся к чемпионату мира в Дивизионе IB, в понедельник возложили цветы к стенам посольства Канады в Украине в память о погибших игроках и персонале юниорской команды «Гумбольдт Бронкс».
Погибшие в аварии:
Капитан сборной Украины и чемпиона УХЛ донецкого «Донбасса» Виктор Захаров в интервью телеканалу XSPORT рассказал, почему он и его партнеры решились на подобный благородный и трогательный поступок:
- Решили пособолезновать тем ребятам, которых не стало, пожелать скорейшего выздоровления тем, кто в больнице находится.
Между Украиной и Канадой отношения такие, традиции… Мы не могли не приехать сегодня.
В любом случае поддержка важна семьям. Может они об это и не узнают, но все равно – где-то это происходит.
Я не могу знать, что выжившие ребята переживают, но остается только пожелать им скорейшего выздоровления, чтобы они смогли снова играть в хоккей.
Ребята были молодые – 97-й, 99-й год рождения. Жалко, что так произошло.
Понятное дело, что каждый следит за хоккейным миром, не только за нашим, а за всем, что происходит. И такая трагедия не могла обойти стороной никого. Все в шоке, все глубоко расстроены, что так произошло.