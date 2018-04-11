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В Украине определили лучших легкоатлетов марта

Алина Шух
09:44 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости спорта: Многоборка Алина Шух и легкоатлет Владимир Мисливчук определены лучшими легкоатлетами марта в Украине.

"И у мужчин, и у женщин победу одержали главные герои Кубка Европы по метаниям, который состоялся в Португалии - Алина Шух и Владимир Мисливчук", - сообщили в федерации.

Указано, что Мисливчук занял там второе место в метании молота среди молодежи (71.16), а также одержал победу на Мемориале Юрия Пискунова в Новой Каховке со вторым результатом сезона в Европе среди молодежи (74.43). Шух в Лейрии стала третьей в метании копья среди молодежи (55.02), а также заняла седьмое место на чемпионате мира в помещении в Бирмингеме по пятиборью (4466 очков).

Опрос традиционно проводится среди членов Совета ФЛАУ, представителей СМИ и болельщиков. Голоса каждой из групп при подведении итогов учитывались как треть всех голосов.

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Новости спорта, Алина Шух, Владимир Мисливчук, Легкая атлетика, Новости легкой атлетики, ФЛАУ.
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