В Украине определили лучших легкоатлетов марта

"И у мужчин, и у женщин победу одержали главные герои Кубка Европы по метаниям, который состоялся в Португалии - Алина Шух и Владимир Мисливчук", - сообщили в федерации.

Указано, что Мисливчук занял там второе место в метании молота среди молодежи (71.16), а также одержал победу на Мемориале Юрия Пискунова в Новой Каховке со вторым результатом сезона в Европе среди молодежи (74.43). Шух в Лейрии стала третьей в метании копья среди молодежи (55.02), а также заняла седьмое место на чемпионате мира в помещении в Бирмингеме по пятиборью (4466 очков).

Опрос традиционно проводится среди членов Совета ФЛАУ, представителей СМИ и болельщиков. Голоса каждой из групп при подведении итогов учитывались как треть всех голосов.