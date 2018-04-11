"Химик" — восьмикратный чемпион Украины по волейболу среди женщин

Чемпионское звание команда из Южного добыла после того, как Волынь обыграла Галычанку (3:0). В таком случае Химику оставалось победить самому, чтобы стать восьмикратным чемпионом страны.

Так и получилось. После непростой первой партии, которую хозяева паркета выиграли со счетом 25:20, команда с легкостью добыла победу во второй — 25:16. Точка была поставлена в третьей части встречи, которую Химик так же выиграл 25:20.

В общей сложности этот трофей стал для команды из Южного 15-м в истории. Помимо восьми чемпионств, в активе у Химика пять побед в Кубке Украины, а также два Суперкубка.

Что касается борьбы за вторую строчку, то за нее поборятся Волынь и Галычанка, имеющие в активе после 4 матчей 8 и 7 очков соответственно.