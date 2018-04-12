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Родченков: У России с IBU существует допинговый сговор

Григорий Родченков
09:13 Сегодня Телеграф
Сегодня

Новости спорта: Григорий Родченков в маске и очках дал интервью про "манипуляции" IBU и РУСАДА с допингом.

Экс-глава Московской антидопинговой лаборатории, информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков дал интервью норвежскому ТВ, в котором обвинил в манипуляциях с допингом Международный союз биатлонистов (IBU) и Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).

"Россия получала конфиденциальную информацию от IBU. По неизвестным причинам IBU не углублялся в вопрос и не исследовал чрезвычайно аномальные данные биологических паспортов россиян. Ситуация стала хуже после Олимпиады в Сочи", – сказал Родченков.

Родченков утверждает, что IBU помогал РУСАДА скрывать положительные допинг-пробы российских спортсменов. "У них (России и IBU) существует сговор, который уходит далеко в прошлое. Я не могу указать детали, но это определенно коррупционный путь", – сказал он.

Родченков встретился с журналистами NRK в США по секретному адресу и давал интервью в маске и темных очках, поскольку не хочет, чтобы кто-то знал, как он сейчас выглядит. Телекомпания утверждает, что это действительно был Родченков. Интервью было взято незадолго до того, как Федеральное управление уголовной полиции Австрии провело обыск в штаб-квартире IBU в Зальцбурге.

Родченков в 2016 году рассказал New York Times о допинговой программе в России и стал информатором WADA, что послужило началом крупного скандала. Экс-глава московской лаборатории заявил о подмене допинг-проб российских спортсменов на Олимпиаде в Сочи.

Напомним, что МОК отстранил Олимпийский комитет России 5 декабря 2017 года из-за массового допинга спортсменов из этой страны. На Олимпиаде-2018 российские спортсмены выступали под олимпийским флагом в нейтральном статусе. При этом олимпийским атлетам из России Крушельницкому и Брызгаловой пришлось отдать бронзовую награду Игр-2018 по дабл-миксту в керлинге после положительных тестов Крушельницкого на допинг. Также на допинге во время Олимпиады попалась российская бобслеистка Надежда Сергеева.

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Новости спорта, WADA, Григорий Родченков, Допинг, РУСАДА.
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