Фуркад: Если Устюгова признают виновным и лишат золота Олимпиады-2010, то я буду рад

Французский биатлонист Мартен Фуркад прокомментировал скандал, связанный с возможными связями Союза биатлонистов России (СБР) и Международного союза биатлонистов (IBU). Олимпийский чемпион Пхёнчхана призвал к наказанию виновных.

"На Олимпийских играх в Ванкувере я выиграл серебряную медаль и очень горжусь этим. Я бы ни на что не поменял эту награду. Если выяснится, что Устюгов нарушил правила и его лишат победы, я буду рад", — цитирует Фуркада Le Monde.

В случае дисквалификаций российских спортсменов золотой медали Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере могут лишить россиянина Евгения Устюгова, одержавшего победу в масс-старте. Второе место в той гонке занял Фуркад.