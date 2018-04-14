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Музычук вернулась в лидерскую группу на ЧЕ по шахматам

Мария и Анна Музычук
08:22 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: На женском чемпионате Европы по шахматам в словацких Высоких Татрах состоялись партии шестого тура (из 11-ти).

В центральной дуэли между украинкой Анной Ушениной и россиянкой Валентиной Гуниной была зафиксирована ничья.

А вот Мария Музычук свою партию у россиянки Евгении Овод выиграла и поднялась в лидирующую группу. После шести туров с 5 очками идут Ушенина, Музычук, россиянка Валентина Гунина, грузинка Нана Дзагнидзе и армянка Элина Даниелян.

Порадовала победой и Юлия Осьмак, которая черными переиграла греческую шахматистку Ставрулу Цокалиду и поднялась в топ-14, которые получат путевки на Кубок мира – она с 4,5 очками занимает девятое место.

Остальные украинки находятся далеко от лидеров.

В седьмом туре Мария Музычук черными будет держать удар против Гуниной, а Ушенина также черными сыграет против Александры Горячкиной. Соперницей Осьмак станет Ирина Бульмага из Молдовы.

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Новости спорта, Валентина Гунина, Мария Музычук, Чемпионат Европы по шахматам, Шахматы.
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