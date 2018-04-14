Музычук вернулась в лидерскую группу на ЧЕ по шахматам

В центральной дуэли между украинкой Анной Ушениной и россиянкой Валентиной Гуниной была зафиксирована ничья.

А вот Мария Музычук свою партию у россиянки Евгении Овод выиграла и поднялась в лидирующую группу. После шести туров с 5 очками идут Ушенина, Музычук, россиянка Валентина Гунина, грузинка Нана Дзагнидзе и армянка Элина Даниелян.

Порадовала победой и Юлия Осьмак, которая черными переиграла греческую шахматистку Ставрулу Цокалиду и поднялась в топ-14, которые получат путевки на Кубок мира – она с 4,5 очками занимает девятое место.

Остальные украинки находятся далеко от лидеров.

В седьмом туре Мария Музычук черными будет держать удар против Гуниной, а Ушенина также черными сыграет против Александры Горячкиной. Соперницей Осьмак станет Ирина Бульмага из Молдовы.