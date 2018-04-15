Коукалова о конфликте с Витковой: Мы не разговаривали несколько лет

Долгое время ходили слухи о конфликте Коукаловой с кем-то из коллектива чешской сборной, и Габи пролила на это свет в своей автобиографии, которая вышла на прошлой неделе.э

«Не разговаривали с Витковой несколько лет. Я пыталась много раз наладить с ней контакт, но она отказывалась. Или я неправильно все делала. Хорошо, что мы пересекались только на этапах Кубка мира, так что наш конфликт не перерос во что-то большее», — цитирует книгу чешской биатлонистки местное издание IDnes.

Оказывается, их отношения начали портиться почти 10 лет назад.

«Наши отношения не сложились с самого начала. В 2009 году я была новичком, а Виткова – главной звездой чешского биатлона. Все говорили только про нее. И чем лучше я начинала выступать, тем наши отношения становились хуже».

«Она даже не хотела ехать со мной в одной машине. Говорила, что слишком мало места, хотя машина была вместительной».

Габриэла Коукалова из-за проблем со здоровьем пропустила олимпийский сезон. В начале апреля чешка объявила, что не вернется в биатлон в сезоне 2018-2019.