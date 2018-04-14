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Усэйн Болт cчитает, что он рано завершил карьеру легкоатлета

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Усэйн Болт
20:34 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Легендарный бегун разочаровался выступлением своей сборной на Играх Содружества

Восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт в своем Twitter отреагировал на не самый лучший результат сборной Ямайки в мужской эстафете 4х100 на Играх Содружества в Австралии.

Ямайские бегуны стали третьими, впервые с 1998 года опустившись ниже второй строчки. В решающем старте Ямайка проиграла Англии и Южной Африке.

После выступления Болт написал следующее в Twitter:

Напомним, что в августе 2017 года Усэйн Болт завершил карьеру, выступив на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне. Ямаец показал третий результат в забеге на 100 метров и не сумел попасть на пьедестал в эстафете 4х100 из-за травмы.

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