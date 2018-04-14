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Хоккей. Украина минимально проиграла Японии в стартовом матче юниорского ЧМ

Сборная Украины
15:42 Сегодня Телеграф
Спорт Арена

Новости спорта: Сборная Украины U-18 по хоккею не сумела забросить шайбу в ворота Японии, так что судьбу матча-открытия чемпионата мира решила единственная шайба азиатов.

Украинские хоккеисты владели преимуществом по ходу всего матча, но безупречная игра вратаря японцев (признан игроком матча), а также слабая реализация моментов не позволили сине-желтым забросить хотя бы одну шайбу.

Более того, украинцы семь раз играли в большинстве, однако ни разу не реализовали свое преимущество. Самый показательный момент произошел еще в первом периоде, когда Украина практически полторы минуты играла 5 на 3, но не забила.

Япония играла вторым номером, хотя нанесла не намного меньше бросков, чем украинцы, а единственную шайбу в матче забросила после контратаки вначале третьего периода. Точный бросок в активе Таига Абе.

Украина — Япония 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)
Шайба: 42:23 Абе (Ишиба — Такеде)
Броски: 32 — 33
Штраф: 6 — 14

Следующий матч Украина проведет в воскресенье, 15 апреля, против Австрии. Япония в этом же туре сыграет против Румынии.

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Новости спорта, МЧМ, Новости хоккея, Сборная Украины, Сборная Японии, Хоккей, ЮЧМ.
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