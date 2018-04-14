Волейболистки "Химика" в восьмой раз подряд стали чемпионками Украины

«Химик» стал победителем женского чемпионата Украины по волейболу сезона 2017/18. На втором этапе Суперлиги, где велась борьба за 1-4 места, южненский клуб выиграл все шесть матчей, в которых проиграл лишь 1 сет. Ни «Волынь-Университет-ОДЮСШ» из Луцка, ни «Галичанка-ТНЕУ-ГАДЗ» из Тернополя, ни «Орбита-ЗНУ-ОДЮСШ» из Запорожья не смогли навязать борьбу подопечным Андрея Романовича.

Отметим, что «Химик» стал восьмкратным чемпионом Украины. Клуб из Одесской области не знает равных на внутренней арене с сезона 2010/11. Кроме того, в этом году южненская команда выиграла и Кубок Украины.

Серебряные медали Суперлиги завоевал клуб «Волынь-Университет-ОДЮСШ», который на втором этапе одержал три победы и набрал 10 очков. «Галичанка-ТНЕУ-ГАДЗ» стала бронзовым призером (2 победы и 7 очков).