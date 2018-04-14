Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: "Шахтер" 0:1 "Динамо": онлайн-трансляция матча "Шахтер" 0:1 "Динамо": LIVE
Новости: Роберт Гарсия дал прогноз на бой Ломаченко - Линарес Роберт Гарсия дал прогноз на бой Ломаченко - Линарес
Новости: Гран-при Китая: Феттель выиграл квалификацию Гран-при Китая: Феттель выиграл квалификацию
Новости: "Шахтер" - "Динамо": на матч продан самый дорогой билет в истории УПЛ "Шахтер" - "Динамо": на матч продан самый дорогой билет в истории УПЛ
X

Волейболистки "Химика" в восьмой раз подряд стали чемпионками Украины

ВК Химик
16:53 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости спорта: Волейболистки из Южного оформили "золотой дубль" на внутренней арене

«Химик» стал победителем женского чемпионата Украины по волейболу сезона 2017/18. На втором этапе Суперлиги, где велась борьба за 1-4 места, южненский клуб выиграл все шесть матчей, в которых проиграл лишь 1 сет. Ни «Волынь-Университет-ОДЮСШ» из Луцка, ни «Галичанка-ТНЕУ-ГАДЗ» из Тернополя, ни «Орбита-ЗНУ-ОДЮСШ» из Запорожья не смогли навязать борьбу подопечным Андрея Романовича.

Отметим, что «Химик» стал восьмкратным чемпионом Украины. Клуб из Одесской области не знает равных на внутренней арене с сезона 2010/11. Кроме того, в этом году южненская команда выиграла и Кубок Украины.

Серебряные медали Суперлиги завоевал клуб «Волынь-Университет-ОДЮСШ», который на втором этапе одержал три победы и набрал 10 очков. «Галичанка-ТНЕУ-ГАДЗ» стала бронзовым призером (2 победы и 7 очков).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, ВК Галичанка-ТНЕУ-ГАДЗ, ВК Химик, Волейбол, Новости волейбола.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Как Шевченко и Кличко провели церемонию жеребьевки Лиги чемпионов (Фото)

Как Шевченко и Кличко провели церемонию жеребьевки Лиги чемпионов (Фото)
Девушка гонщика Дженсона Баттона показала фото топлес

Девушка гонщика Дженсона Баттона показала фото топлес
"Манчестер Сити" - "Ливерпуль": фотоотчет матча

"Манчестер Сити" - "Ливерпуль": фотоотчет матча
"Рома" - "Барселона": как "волки" выбили Месси и компанию из Лиги чемпионов (Фото)

"Рома" - "Барселона": как "волки" выбили Месси и компанию из Лиги чемпионов (Фото)
Девушка украинского футболиста похвасталась обалденной фигурой в сексуальном платье

Девушка украинского футболиста похвасталась обалденной фигурой в сексуальном платье
1
2
3
4
5
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости других видов спорта

Родченков: У России с IBU существует допинговый сговор Мейвезер - Макгрегор: Уайт опроверг изменение правил MMA для боя Фуркаду вручили Орден Почетного легиона

Последние новости

В Африке ученые обнаружили уникальную находку "Шахтер" - "Динамо": стартовые составы команд Тернопольца уличили в киберпреступлениях
Сегодня читают в спорте
01 "Шахтер" - "Динамо": LIVE
02 Расписание матчей 1/2 финала Лиги чемпионов
03 "Стиль ниндзи": Ломаченко поработал на груше (Видео)
04 Роберт Гарсия дал прогноз на бой Ломаченко - Линарес
05 "Шахтер" - "Динамо": где и когда смотреть матч УПЛ
Новости сегодня
17:43 Стаховский вышел в финал квалификации в Монте-Карло
17:43 В Китае ученые нашли загадочную подземную гору
17:32 Как выглядят цыгане ХХ века (Фото)
17:29 Еврокомиссия: Турция не готова к вступлению в ЕС
17:27 "Рома" затроллила Харри Кейна за переписанный гол Эриксена
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: МИД РФ: Ударом по Сирии пытаются расчленить страну МИД РФ: Ударом по Сирии пытаются расчленить страну
Новости: Франция представила отчет о химатаке Асада в Сирии Франция представила отчет о химатаке Асада в Сирии
Новости: Трамп доволен ударом по Сирии Трамп доволен ударом по Сирии
Новости: Умер режиссер фильма "Пролетая над гнездом кукушки" Милош Форман Умер режиссер фильма "Пролетая над гнездом кукушки" Милош Форман
Добавить комментарий
0