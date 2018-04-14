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Хэмилтон: Нам не хватает скорости

Льюис Хэмилтон
18:15 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Хэмилтон выразил удивление формой Феррари по ходу гоночного уик-энда в Китае.

Действующий чемпион Формулы-1 пилот Мерседеса Льюис Хэмилтон удивлен формой Феррари, которую команда показывает в Китае.

"В данный момент я не думаю о Феррари – я пытаюсь понять, почему нам не хватает скорости. По какой-то причине болид Феррари работает везде. Это очень странно.

Вы приезжаете в Бахрейн, где очень жарко, и ждете от Феррари высокой скорости, но они оказались еще сильнее, чем мы ожидали. Хотя в гонке мы оказались не так плохи, что стало неожиданностью.

После этого мы приезжаем сюда – ожидая, что в таких условиях сможем хорошо выступить, – но почти как в прошлом году их болид начинает работать на всех трассах. Как долго это продлится – я не знаю", - отметил Хэмилтон в интервью autosport.

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