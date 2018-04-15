UFC. Порье нокаутировал Гэтжи

Главным событием вечера стала встреча двух ярких легковесов Дастина Порье и Джастина Гэтжи. Перед боем они располагались на пятой и шестой строчках рейтинга соответственно.

Джастин Гэтжи пропустил очень много ударов в первых двух раундах, но к середине боя перехватил инициативу, и третий раунд прошёл уже с незначительным преимуществом Гэтжи, что, однако, перечеркнул снятый за тычок в глаз Порье балл.

Четвёртый раунд начался со спурта Порье, которые нанёс серию ударов, потрясших Гэтжи, после чего на 34-й секунде раунда рефери поединка Хёрб Дин был вынужден завершить бой досрочно.

После этой победы Дастин Порье приблизился к реваншу с Эдди Альваресом, которому проиграл нокаутом в декабре 2017 года.