UFC. Порье нокаутировал Гэтжи
Новости спорта: В ночь с 14 на 15 апреля в Глендейле (США) прошел очередной турнир UFC.
Главным событием вечера стала встреча двух ярких легковесов Дастина Порье и Джастина Гэтжи. Перед боем они располагались на пятой и шестой строчках рейтинга соответственно.
Direct hit #UFCGlendale @DustinPoirier pic.twitter.com/HCxtksv1II
— UFC (@ufc) 15 апреля 2018 г.
OH MY GOD DUSTIN POIRIER!!!#UFCGlendale pic.twitter.com/i7QVcWxpWa
— UFC (@ufc) 15 апреля 2018 г.
Джастин Гэтжи пропустил очень много ударов в первых двух раундах, но к середине боя перехватил инициативу, и третий раунд прошёл уже с незначительным преимуществом Гэтжи, что, однако, перечеркнул снятый за тычок в глаз Порье балл.
Четвёртый раунд начался со спурта Порье, которые нанёс серию ударов, потрясших Гэтжи, после чего на 34-й секунде раунда рефери поединка Хёрб Дин был вынужден завершить бой досрочно.
После этой победы Дастин Порье приблизился к реваншу с Эдди Альваресом, которому проиграл нокаутом в декабре 2017 года.