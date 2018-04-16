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Плей-офф НХЛ: 4 очка Сидни Кросби помогли "Питтсбургу" обыграть "Филадельфию"

Сидни Кросби в матче против "Филадельфии"
05:40 Сегодня Телеграф
Фото: Twitter

Новости спорта: «Питтсбург Пингвинз» обыграл «Филадельфию Флайерз» в третьем матче четвертьфинальной серии Восточной конференции НХЛ.

Матч, который прошёл на арене «Веллс Фарго Сентер» в Филадельфии, завершился поражением хозяев со счётом 1:5 (0:1, 1:3, 0:1). В составе победителей заброшенными шайбами отметились Сидни Кросби, Дерик Брассар, Евгений Малкин, Брайан Дюмулин и Джастин Шульц. Единственный результативный бросок в составе «лётчиков» оформил Трэвис Санхайм.

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«Пингвины» вышли вперёд в серии – 2-1. Четвёртая игра пройдёт в Филадельфии 19 апреля.

Филадельфия – Питтсбург – 1:5 (0:1, 1:3, 0:1)

0:1 – 10 Кросби (Хернквист)
0:2 – 22 Брассар (Летанг, Кессел)
0:3 – 26 Малкин (Кросби, Летанг)
0:4 – 26 Думулин (Кросби)
1:4 – 33 Сэнхайм (Патрик, Ворачек)
1:5 – 47 Шульц (Кросби, Малкин)

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Новости спорта, Новости хоккея, НХЛ, Питтсбург Пингвинз, Плей-офф, Сидни Кросби, Филадельфия Флайерз, Хоккей.
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