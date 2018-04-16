Плей-офф НХЛ: 4 очка Сидни Кросби помогли "Питтсбургу" обыграть "Филадельфию"

Матч, который прошёл на арене «Веллс Фарго Сентер» в Филадельфии, завершился поражением хозяев со счётом 1:5 (0:1, 1:3, 0:1). В составе победителей заброшенными шайбами отметились Сидни Кросби, Дерик Брассар, Евгений Малкин, Брайан Дюмулин и Джастин Шульц. Единственный результативный бросок в составе «лётчиков» оформил Трэвис Санхайм.

«Пингвины» вышли вперёд в серии – 2-1. Четвёртая игра пройдёт в Филадельфии 19 апреля.

Филадельфия – Питтсбург – 1:5 (0:1, 1:3, 0:1)

0:1 – 10 Кросби (Хернквист)

0:2 – 22 Брассар (Летанг, Кессел)

0:3 – 26 Малкин (Кросби, Летанг)

0:4 – 26 Думулин (Кросби)

1:4 – 33 Сэнхайм (Патрик, Ворачек)

1:5 – 47 Шульц (Кросби, Малкин)