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Хоккей. Украинцы одержали первую победу на молодежном чемпионате мира
07:44 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости спорта: Наша сборная обыграла команду Австрии со счетом 5:3.

В столичном Дворце спорта завершился матч 2-го тура чемпионата мира по хоккею среди молодежных команд, в котором сборная Украины обыграла команду Японии.

Игра завершилась со счетом 5:3, при этом, после 2-х периодов украинцы проигрывали 2:3, сообщает официальный сайт соревнований. Первый период матча завершился со счетом 1:1 (гол у сборной Украины на счету Даниленко), а после второго уже вели в счете австрийцы (гол у хозяев льда забил Кривошапкин).

И только какмбэк украинцев в третьем периоде позволил команде одержать первую победу на турнире.

Три безответных гола забили Морозов, Кривошапкин и Матейченко.

Таким образом, украинцы одержали первую победу на турнире при одном поражении (от Японии - 0:1).

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