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"Украинский гимн в России - это была бы победа": Беленюк против запрета выступать в РФ

Жан Беленюк
08:54 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Украинский борец Жан Беленюк прокомментировал запрет выступлений в соревнованиях на территории России.

Украинский борец греко-римского стили и олимпийский призер в Рио Жан Беленюк рассказал, насколько негативным может оказаться решение Министерства молодежи и спорта о запрете участия в соревнованиях не территории России. Согласно этому решению, Беленюк пропустит чемпионат Европы, который пройдет с 30 апреля по 6 мая в российском Каспийске.

"В нашем виде спорта самые главные старты - это чемпионат мира и Европы. И, если не участвовать на одном из них или на двух сразу - это крайне негативно сказывается на нас. Можно запрещать коммерческие старты, когда люди едут зарабатывать деньги, а когда это старт официальный, учрежденный Международной федерацией борьбы, то было бы хорошо, чтобы наше министерство могло повлиять на международную федерацию и этим решением они сменили бы принимающий город. Но, к сожалению, наше министерство может только сказать, что мы бойкотируем соревнования, невзирая на то, что многие готовились. Я сейчас в хорошей форме, но я никуда не еду.

В Дагестане поднять флаг украинский и включить украинский гимн - это была бы самая сильная победа, а то, что мы будем отсиживаться дома, я считаю, это неправильно. Я сначала в это не поверил, потому что на мой взгляд - это абсурднейшее решение", - сказал Беленюк в интервью Светской жизни.

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Новости спорта, Жан Беленюк, Новости спорта, Россия, Спорт.
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