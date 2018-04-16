Украина завоевала бронзовые награды на ЧЕ-2018 по прыжкам на батуте

Бронзовые награды на чемпионате Европы по прыжкам на батуте завоевали мужская сборная Украины в командном турнире, женский дуэт в синхронных прыжках и мужчины-юниоры на акробатической дорожке.

Бронзовую награду в мужских командных соревнованиях ЧЕ-2018 по прыжкам на батуте, который проходил в Баку (Азербайджан), с общим результатом 171.380 завоевали украинцы Антон Давыденко, Николай Просторов, Дмитрий Собакар, Артем Савченко. Об этом сообщает XSPORT.

"Золото" выиграли белорусы с результатом 179.575, "серебро" - российская сборная (178.930).

Выступление сборной Украины в командном турнире:

Также бронзовую награду ЧЕ-2018 завоевал украинский дуэт Светлана Малькова/Наталья Москвина в синхронных прыжках на батуте среди женщин с результатом 44.250. "Золото" завоевали белорусские спортсменки (49.750), "серебро" - представительницы Азербайджана (47.000).

Параллельно со взрослыми соревнованиями в Баку прошел чемпионат Европы среди юниоров, где Украина завоевала "бронзу" в мужском турнире на акробатической дорожке. Украинцы Иван Чуприна, Михаил Лесишин, Олег Мазурик и Богджан Семашкин стали третьими с результатом 100.200. "Золото" завоевали британцы (107.800), "серебро" – россияне (101.100).