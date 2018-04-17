Хоккей. Украина проиграла в первом спарринге перед чемпионатом мира

Решающую роль в матче между недавними соперниками по дивизиону (еще в прошлом году Украина и Польша играли в дивизионе IA, но сине-желтые уже вылетели в IB) сыграла отменная реализация большинства поляками — красно-белые реализовали два из двух численных преимущества в матче. Украинцы трижды играли в большинстве, но забросили одну шайбу.

В равных составах сине-желтые отметились еще одним точным броском — за Украину забивали Сергей Бабинец и Кирил Катрич. А поляки в равных составах забросили две шайбы. В итоге, победа Польши со счетом 4:2.

Украина — Польша 2:4 (0:0, 1:2, 1:2)

Голы: 0:1. Бабинец (Буценко, 21:17 – большинство), 1:1. Урбанович (23:06), 2:1. Коморски (Лопуски, Витецки, 35:26), 3:1. Урбанович (Вайда, Пас, 53:45 – большинство), 3:2. Катрич (Нименко, 57:54), 4:2. Брик (Пас, Дзюбински, 59:28 – большинство)

Штрафы: 4 — 6

Броски: 27 — 38