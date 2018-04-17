Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Вторник, 17.04.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Украина завоевала бронзовые награды на ЧЕ-2018 по прыжкам на батуте
Украина завоевала бронзовые награды на ЧЕ-2018 по прыжкам на батуте
Новости: UFC. Порье - Гэтжи: видео боя
UFC. Порье - Гэтжи: видео боя
Новости: International Champions Cup: объявлен список участников
International Champions Cup: объявлен список участников
Новости: Стала известна причина переноса боя Усик - Гассиев
Стала известна причина переноса боя Усик - Гассиев
X

Украинцы завоевали два "золота" на ЧЕ по таэквон-До

Сборная Украины
08:20 Сегодня Телеграф
УНН

Новости спорта: В словенском Мариборе завершился 33-й зачетом чемпионат Европы среди взрослых и 24-й чемпионат Европы среди юниоров по таэквон-До.

В итоге соревнований в активе “сине-желтой сборной” две “золотые” и одна бронзовая медали.

На высшую ступень пьедестала среди взрослых в весовой категории — 57 кг поднялся Виталий Соловей. “Золото”, добытое Виталием в Мариборе, принесло ему звание трехкратного чемпиона Европы по таэквон-До.

Украина имеет чемпиона и среди юниоров. Егор Евсеев стал сильнейшим среди юниоров в весовой категории −50 кг.

Бронзовую награду в весовой категории 85 кг в копилку отечественной команды получил Артем Белов.

Стоит отметить, что более 600 участников из 30 стран боролись за награды, континентального первенства среди которых были 15 украинский.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Другие виды, Марибор, Новости других видов, Сборная Украины, Таэквон-До, Чемпионат Европы.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
"Формула-1". Яркие моменты победы Риккардо на Гран-при Китая

"Формула-1". Яркие моменты победы Риккардо на Гран-при Китая
Как Шевченко и Кличко провели церемонию жеребьевки Лиги чемпионов (Фото)

Как Шевченко и Кличко провели церемонию жеребьевки Лиги чемпионов (Фото)
Девушка гонщика Дженсона Баттона показала фото топлес

Девушка гонщика Дженсона Баттона показала фото топлес
"Манчестер Сити" - "Ливерпуль": фотоотчет матча

"Манчестер Сити" - "Ливерпуль": фотоотчет матча
"Рома" - "Барселона": как "волки" выбили Месси и компанию из Лиги чемпионов (Фото)

"Рома" - "Барселона": как "волки" выбили Месси и компанию из Лиги чемпионов (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости других видов спорта

"Реальный Форрест Гамп": Терри Фокс бежал без ноги 143 дня для спасения людей UFC. Порье нокаутировал Гэтжи Коукалова о конфликте с Витковой: Мы не разговаривали несколько лет

Последние новости

Кендрик Ламар получил Пулитцеровскую премию Франция выделит 50 млн евро на гуманитарную помощь Сирии Появилась информация о загадочном смартфоне Nokia X
Сегодня читают в спорте
01 Срна - о матче Шахтер" - "Динамо"
02 Стала известна причина переноса боя Усик - Гассиев
03 Ломаченко: Бой с Линаресом очень опасен для меня
04 Мбокани рассказал, при каких обстоятельствах останется в "Динамо"
05 Игрок "Спарты" заехал сопернику шипами бутс в лицо (Видео)
Новости сегодня
09:16 УЕФА отстранил швейцарский клуб от участия в еврокубках
09:15 Повестка Рады: Вопросы ядерной безопасности и накопительная пенсионная система
09:14 Девушка создает пироги, которые слишком красивы, чтобы их съесть (Фото)
09:09 Хави готов стать помощником Гвардиолы в "Манчестер Сити"
09:08 В Нигерии протестующих разгоняли огнестрельным оружием
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Санкции против РФ: Трамп продолжит занимать жесткую позицию
Санкции против РФ: Трамп продолжит занимать жесткую позицию
Новости: Российский корабль с грузом боевой техники зашел в Средиземное море
Российский корабль с грузом боевой техники зашел в Средиземное море
Новости: Сирийские СМИ проинформировали о ракетном ударе по военной базе Шайрат
Сирийские СМИ сообщили о новом ракетном ударе
Новости: Рецепт дня: хачапури с тремя видами сыра
Рецепт дня: хачапури с тремя видами сыра
Добавить комментарий
0