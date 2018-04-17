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Украинские самбисты завоевали 30 медалей на юношеском чемпионате Европы

Украинские самбисты
10:26 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости спорта: Столица Чехии приняла чемпионат Европы по самбо среди юниоров и юношей на котором боролись 300 участников из 25 стран Старого света

Успешными соревнования стали для спортсменов национальной сборной Украины, по разным весовым категориям и различными разделами завоевали 30 наград, из них девять - высшего сорта.

Чемпионами Европы среди юниорок и юниоров завоевали Екатерина Саблева (44 кг), Екатерина Москалева (72 кг) и Елизавета Горб (+80).

На высшую ступеньку турнирной пьедестала в столице Чехии среди юношей и девушек поднялись Денис Раевский (60 кг), Роман Труш (65 кг), Назар Шадрин (75 кг), Алла Бегеба (48 кг), Ирина Логойда (75 кг) и Мария Меркулова (+75 кг).

Виталий Терентьев (48 кг) Алексей Моисеев (100 кг), Валерия Петрова (48 кг) Анастасия Безатосна (52), Анна Антикало (80 кг) и Весна Гочев получили титул "вице-чемпион Европы".

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Все по теме:

Новости спорта, Алла Бегеба, Денис Раевский, Ирина Логойда, Назар Шадрин, Новости самбо, Роман Труш, Самбо, Сборная Украины, Чехия.
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