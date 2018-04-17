Сергей Бубка избран вице-президентом Ассоциации Всемирных игр мастеров

Генеральная ассамблея Ассоциации Всемирных игр мастеров во время своего заседания в Бангкоке (Таиланд) выбрала Сергея Бубку вице-президентом организации, сообщает пресс-служба НОК Украины. Глава Национального олимпийского комитета Украины, который также является членом исполкома МОК и первым вице-президентом IAAF, дал свой комментарий по поводу избрания на новую должность:

«Всю свою жизнь я посвятил спорту и рад служить для его дальнейшего развития. Ассоциация Всемирных игр мастеров признана Международным Олимпийским Комитетом и является неотъемлемой частью мирового спортивного движения.

Это замечательно, что многие олимпийцев, которые завершили активную карьеру, а также другие спортсмены получают возможность выступать на уровне Игр мастеров. Такие форумы предоставляют возможность для тысяч атлетов-любителей конкурировать на самом высоком международном уровне в любом возрасте после 35 лет, почувствовать дух и атмосферу большого спортивного праздника».

Ассоциация Всемирных игр мастеров является органом, который занимается проведением летних и зимних мультиспортивных форумов. Кроме того, она организовывает континентальные Игры мастеров. На прошлых летних Играх в Окленде, Новая Зеландия зарегистрировались более 25 тысяч спортсменов, которые представляли 100 стран мира и соревновались в 28 видах спорта и 45 дисциплинах.

Напомним, 20 марта Сергей Бубка получил специальную награду за выдающиеся жизненные и спортивные достижения в рамках престижной Гала-церемонии Всемирного союза водно-моторного спорта (UIM).