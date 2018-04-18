Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Среда, 18.04.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Украина завоевала бронзовые награды на ЧЕ-2018 по прыжкам на батуте
Украина завоевала бронзовые награды на ЧЕ-2018 по прыжкам на батуте
Новости: Украинские самбисты завоевали 30 медалей на юношеском чемпионате Европы
Украинские самбисты завоевали 30 медалей на юношеском чемпионате Европы
Новости: International Champions Cup: объявлен список участников
International Champions Cup: объявлен список участников
Новости: Стала известна причина переноса боя Усик - Гассиев
Стала известна причина переноса боя Усик - Гассиев
X

Украинские борцы решили ехать на чемпионат Европы в Россию

Жан Беленюк
07:15 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Несмотря на запрет Министерства, Ассоциация борьбы решила отправить своих спортсменов в Россию.

Исполком Ассоциации спортивной борьбы Украины принял решение поновить заявку Украины на участие в чемпионате Европы по борьбе в российском Каспийске.

Соответственное решение исполком Ассоциации спортивной борьбы Украины принял 13 апреля.

Официально решение было принято с целью участия в континентальном чемпионате, для минимизации рисков, ожидающих спортивную борьбу Украины вследствие неучастия в этом мероприятии, и в соответствии с положениями Олимпийской хартии и Всемирной федерации борьбы UWW.

Теперь среди членов сборных команд будет проведен опрос по поводу готовности принять участие в этом мероприятии и ответственности каждого спортсмена и тренера. По результатам опроса будет составлена соответствующая заявка на участие команд.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Борьба, Жан Беленюк, Новости борьбы, Сборная Украины.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
"Формула-1". Яркие моменты победы Риккардо на Гран-при Китая

"Формула-1". Яркие моменты победы Риккардо на Гран-при Китая
Как Шевченко и Кличко провели церемонию жеребьевки Лиги чемпионов (Фото)

Как Шевченко и Кличко провели церемонию жеребьевки Лиги чемпионов (Фото)
Девушка гонщика Дженсона Баттона показала фото топлес

Девушка гонщика Дженсона Баттона показала фото топлес
"Манчестер Сити" - "Ливерпуль": фотоотчет матча

"Манчестер Сити" - "Ливерпуль": фотоотчет матча
"Рома" - "Барселона": как "волки" выбили Месси и компанию из Лиги чемпионов (Фото)

"Рома" - "Барселона": как "волки" выбили Месси и компанию из Лиги чемпионов (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости других видов спорта

Украинцы завоевали два "золота" на ЧЕ по таэквон-До Хоккей. Украина проиграла в первом спарринге перед чемпионатом мира UFC. Порье - Гэтжи: видео боя

Последние новости

Во Франции компания HTT строит испытательный участок системы Hyperloop Юный талант "ПСЖ" Мбаппе - лучший игрок Лиги 1 в марте Стрельба на парковке в Одессе: Всех участников задержали
Сегодня читают в спорте
01 Вот это поворот: тренер "ПСЖ" назвал клуб, в котором желает поработать
02 Экс-форвард сборной Франции жестко раскритиковал Неймара
03 Экс-форвард "Металлиста" феерит в чемпионате Сингапура
04 Это уже стает традицией: матч за Суперкубок Украины пройдет снова в Одессе
05 Игрок "Байера" - о дуэли с "Баварией": Мюнхенцы, как и мы, тоже ходят в туалет
Новости сегодня
07:47 Иностранные компании намерены построить двухуровневые развязки в Киеве
07:40 Неймар рассказал, когда вернется на футбольное поле
07:37 Канада намерена торговать с Британией сразу после Brexit
07:31 Знаменательные события в истории: 18 апреля 2018 года
07:30 "Не ощущаю себя чемпионом": Зинченко - о завоевании титула АПЛ
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Пентагон поблагодарил Албанию за противостояние влиянию РФ на Балканах
Пентагон поблагодарил Албанию за противостояние влиянию РФ на Балканах
Новости: Трамп: США и КНДР ведут переговоры о саммите на "очень высоком уровне"
Трамп: США и КНДР ведут переговоры о саммите на "очень высоком уровне"
Новости: Минрегион обновит нормы застройки городов многоэтажками
Минрегион обновит нормы застройки городов
Новости: Рецепт дня: барбекю из кусочков курицы
Рецепт дня: барбекю из кусочков курицы
Добавить комментарий
0