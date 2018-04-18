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Украинцы завоевали 36 медалей на Кубке мира по подводному спорту
11:43 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Наши спортсмены добыли по 12 золотых, серебряных и бронзовых медалей

Спортсмены украинской сборной завоевали 36 медалей на Кубке мира по подводному спорту (плавание в ластах). Украинцы добыли по 12 золотых, серебряных и бронзовых медалей.

Всего на соревнованиях в немецком Лейпциге приняли участие 450 спортсменов из 20 стран. Украина вышла вперед на медальном зачете.

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Самым успешным этап в Германии стал для Александра Одинокова, получившего три личных «золота» на дистанции 200 м, 400 м и 800 м вольным стилем, а также вместе с Дмитрием Гапоненко, Денисом Левиным и Евгением Степанчуком одержал победу в эстафете 4 × 100.

Первой в эстафете 4х00 финишировала и девичья команда, в состав которой вошли Елизавета Вакарева, Валентина Резник, Виктория Уварова и Вирсавия Березная. Кроме того, каждая спортсменка имеет в активе и несколько личных наград.

Подтвердила лидирующие позиции Украины и юниорская четверка. Влас Токунов, Алексей Захаров, Владимир Сущенко и Дмитрий Серебряков обошли соперников в эстафете 4х100.

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Новости спорта, Александр Одиноков, Виктория Уварова, Германия, Кубок мира, Подводный спорт.
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