Коукалова: Не хочу возвращаться в биатлон

Двукратная чемпионка мира биатлонистка Габриэла Коукалова, рассуждая о перспективах своей дальнейшей карьеры, сообщила, что не хочет возвращаться в биатлон. Слова чешки приводит Tyden.

«Я не хочу возвращаться в биатлон, потому что это очень травмирует меня. Все, что происходило, было нелегко. Мне трудно об этом говорить и вдаваться в детали.

На данный момент я не знаю, способна ли начать все заново, восстановиться для того, чтобы вернуться спустя два года. Я правда не знаю, какое у меня будет состояние.

Многие спортсмены уходили из спорта и не хотели возвращаться. У меня нет подобного опыта, никогда не была в такой ситуации, так что не могу заявлять что-то окончательно».

В начале апреля Коукалова сообщила, что пропустит и следующий сезон. Причиной тому стали постоянные боли в ногах. Из-за травмы лидер сборной Чехии не смогла выступить на Олимпийских играх в Пхенчхане.