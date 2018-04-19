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НХЛ: "Тампа" обыграла "Нью-Джерси" и другие матчи 18 апреля

НХЛ
10:04 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Вашему вниманию результаты матчей Кубка Стэнли за среду, 18 апреля.

Филадельфия – Питтсбург – 0:5 (0:2, 0:2, 0:1)

Счет в серии: 1-3

Шайбы: 0:1 – 4 Малкин (Кессел, Кросби), 0:2 – 14 Кессел (Малкин), 0:3 – 28 Летанг (Гюнцель), 0:4 – 30 Кросби (Симон, Гюнцель), 0:5 – 55 Шейэн (Астон-Риз, Мяяття)

Нью-Джерси – Тампа-Бэй – 1:3 (1:2, 0:0, 0:1)

Счет в серии: 1-3

Шайбы: 1:0 – 8 Палмиери (Холл, Бутчер), 1:1 – 11 Миллер (Стэмкос, Кучеров), 1:2 – 15 Кучеров ( Миллер, Коберн), 1:3 – 58 Кучеров ( Миллер)

Колорадо – Нэшвилл – 2:3 (0:1, 0:2, 2:0)

Счет в серии: 1-3

Шайбы:  0:1 – 15 Форсберг (Экхольм, Джохансен), 0:2 – 27 Сиссонс (Экхольм, Форсберг), 0:3 – 31 Смит (Уотсон), 1:3 – 45 Ландескуг (Бэрри, Джост), 2:3 – 51 Керфут (Задоров, Ньето)

Сан-Хосе – Анахайм – 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)

Счет в серии: 4-0

Шайбы: 1:0 – 5 Серенсен (Карлссон, Бернс), 1:1 – 47 Кольяно (Сильверберг, Кеслер), 2:1 – 49 Гертл (Влэшик)

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Новости спорта, Кубок Стэнли, Новости хоккея, НХЛ, Хоккей.
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