Украинка Соловьева завоевала звание “Лучший спортсмен Всемирных игр"

Украинка Лариса Соловьева первой в мире стала четырехкратной чемпионкой Всемирных игр 2017.

Ее наградили во время ежегодного саммита SportAccord Convention, сообщает пресс-служба Спортивного комитета Украины.

Летом прошлого года она установила историческое достижение: первой среди всех атлетов стала четырехкратной чемпионкой Всемирных игр. До нее никому ни в одном виде спорта не удавалось достичь таких высот.

Лариса Соловьева занимается пауэрлифтингом уже 22 года. С 2000-х годов не знает поражений. Она многократная чемпионка мира и Европы, на ее счету много рекордов мира. Но самым большим своим спортивным достижением, бесспорно, считает, что четыре победы на Всемирных играх (2005, 2009, 2013, 2017). Более того, Лариса планирует выступать и в 2021 году в Бирмингеме, США.