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Украинка Соловьева завоевала звание “Лучший спортсмен Всемирных игр"

Лариса Соловьева
12:29 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости спорта: Летом прошлого года она установила историческое достижение: первой среди всех атлетов стала четырехкратной чемпионкой Всемирных игр.

Украинка Лариса Соловьева первой в мире стала четырехкратной чемпионкой Всемирных игр 2017.

Ее наградили во время ежегодного саммита SportAccord Convention, сообщает пресс-служба Спортивного комитета Украины.

Летом прошлого года она установила историческое достижение: первой среди всех атлетов стала четырехкратной чемпионкой Всемирных игр. До нее никому ни в одном виде спорта не удавалось достичь таких высот.

Лариса Соловьева занимается пауэрлифтингом уже 22 года. С 2000-х годов не знает поражений. Она многократная чемпионка мира и Европы, на ее счету много рекордов мира. Но самым большим своим спортивным достижением, бесспорно, считает, что четыре победы на Всемирных играх (2005, 2009, 2013, 2017). Более того, Лариса планирует выступать и в 2021 году в Бирмингеме, США.

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Новости спорта, Всемирные игры, Всемирные игры-2017, Лариса Соловьева.
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