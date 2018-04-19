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Нурмагомедов ведет переговоры о бое с Макгрегором

Хабиб Нурмагомедов
17:13 Сегодня Телеграф
championat.com
Фото: Инстаграм Нурмагомедова

Новости спорта: Новоиспеченный чемпион UFC в легком весе российский боец Хабиб Нурмагомедов заявил, что у него пока нет соперников на следующий бой.

"Соперника пока нет, но идут переговоры о возможном поединке в конце года. Мне без разницы, с кем драться, если честно. Буду драться с тем, с кем скажут. Пока есть здоровье и желание биться, я буду защищать свой титул.

Переговоры о бое с Макгрегором идут, но я не хочу, чтобы они надолго затягивались. Если с Конором не получится до конца года встретиться, хочу провести бой с Дастином Порье или другим бойцом. Но с Макгрегором боя, подобного тому, что был с Барбозой или Яквинтой, не будет. С Конором будем бороться, будем его валить и ломать", — сказал Нурмагомедов на встрече со студентами РЭУ имени Плеханова.

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Новости спорта, MMA, UFC, Конор Макгрегор, Новости ММА, Хабиб Нурмагомедов.
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