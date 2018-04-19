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Жданов: Я не могу физически запретить поездки спортсменов в Россию

Игорь Жданов
16:04 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Игорь Жданов заявил, что не может физически запретить украинским спортсменам выступать в России.

Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов на своей странице в Facebook прокомментировал информацию об изменении закона, который запрещает выступать на соревнованиях на территории России.

"В интернете распространяется недостоверная информация о якобы отмене указа министерства молодежи и спорта о запрете участия национальных сборных команд Украины в соревнованиях на территории России.

Учитывая автономию спорта и Олимпийскую хартию, я не могу физически запретить поездки спортсменов и тренеров на соревнования за границу. Поэтому мы юридически уточнили этот момент в указе и запретили государственное финансирование участия сборных команд Украины в соревнованиях на территории стран агрессора.

Сути решения это не меняет. Деньги украинских налогоплательщиков не будут потрачены на такие поездки. Никаких выплат государственных премиальных за участие в таких соревнованиях начислено не будет.

Министерство неизменное в своей позиции – мы категорически против участия сборных команд в соревнованиях в России. Всю моральную ответственность за самовольное участие в этих соревнованиях, безопасность и все другие последствия несут соответствующие федерации и персонально те атлеты, которые рискнут поехать в страну агрессора. Они об этом предупреждены", – написал Жданов.

Ранее сообщалось, что украинские борцы не собираются пропускать чемпионат Европы, который состоится в России. Также украинцы выступят на этапе Кубка мира по скалолазанию в Москве, несмотря на запрет Министерства.

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Новости спорта, Игорь Жданов, Новости спорта, НОК Украины, Спорт.
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