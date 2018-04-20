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Украинка стала бронзовой призеркой чемпионата Европы по шахматам

Анна Ушенина
07:30 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости спорта: На чемпионат мира пробились три украинки.

В словацких Высоких Татрах завершился женский чемпионат Европы по шахматам.

Чемпионкой Европы с результатом 9 из 11 очков стала россиянка Валентина Гунина, которая стала трехкратной чемпионкой. Серебряная медаль досталась грузинке Нане Дзагнидзе.

А вот бронзу выиграла украинка Анна Ушенина. Харьковчанка была чемпионкой Европы в 2016 году, а также становилась бронзовой призеркой в 2008-м, так что это ее третья медаль.

В последнем туре Анна Ушенина подписала мир в 10 ходов с немкой Элизабет Петц. Также быстро, всего за 22 хода, на ничью согласилась Юлия Осмак, которая в итоге финишировала на 11-м месте.

Еще одна украинка Мария Музычук в последнем туре проиграла россиянке Полине Шуваловой, но несмотря на поражение, зацепилась за самое последнее квалификационное место в топ-14.

Увы, даже победа Инны Гапоненко над другой украинкой Ольгой Бабий не позволила Инне попасть в топ-14. У нее поровну очков с Музычук – 7 из 11 – но дополнительные показатели существенно хуже.

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Новости спорта, Анна Ушенина, Новости шахмат, Чемпионат Европы, Шахматы.
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