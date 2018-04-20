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Олимпиада-2032 может пройти в Индии

Олимпийские игры
10:38 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Индийская олимпийская ассоциация подаст заявку на проведение Олимпийских игр.

Глава Индийской олимпийской ассоциации Нариндер Батра заявил о планах подать заявку на проведение летних Олимпийских игр 2032 года. В каком городе может пройти Олимпиада, пока не известно.

"Мы намерены подать заявку на проведение юношеских Олимпийских игр 2026 года, Азиатских игр 2030 года и Олимпийских игр 2032 года. Мы не знаем, выиграют ли наши заявки, но мы хотим быть причастными к крупным соревнованиям", - передает слова Батры Hindustan Times.

О своем намерении глава олимпийской ассоциации сообщил на пресс-конференции с президентом МОК Томасом Бахом, который отметил высокий потенциал Индии.

Отметим, что на проведение Игр-2032 будет претендовать также Санкт-Петербург.

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Новости спорта, Другие виды, Нариндер Батра, Новости других видов спорта, ОИ, Олимпийские игры.
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