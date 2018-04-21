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Украина U-18 заняла первое место на домашнем чемпионате мира

Сборная Украины по хоккею
07:36 Сегодня Телеграф
Спорт Арена

Новости спорта: Юниорская сборная Украины по хоккею неожиданно выиграла домашний чемпионат мира в дивизионе IB.

Перед последним туром судьба первого места была полностью в руках Украины — достаточно было обыграть Румынию, чтобы гарантировать себе повышение в классе. Никаких проблем не возникло: румыны оказались самыми слабыми в дивизионе, а украинцы на кураже обыграли их со счетом 6:0.

Украина – Румыния 6:0 (2:0, 2:0, 2:0)

Шайбы: 09:20 Ланин (Дуюн, Целогородцев) – 1:0, 11:20 Пересунько (Сиротенко) – 2:0, 29:19 Сиротенко (Середницкий) – 3:0, 35:09 Матейченко (Пересунько, Сиротенко) – 4:0, 42:02 Даниленко (Васильев) – 5:0, 55:41 Морозов (большинство) – 6:0

Штраф: 2-8

Броски: 39 – 11

После этой победы в активе Украины 12 очков из 15-ти возможных. Такое же количество очков набрала Австрия, но по личных встречам впереди украинцы — они обыграли австрийцев со счетом 5:3.

Кроме австрийцев сине-желтая сборная оказалась сильнее Венгрии (4:3), Италии (3:1) и Румынии (6:0). Единственное поражение случилось еще в первом туре — Япония неожиданно обыграла Украину со счетом 1:0.

Первое место в таблице позволило Украине повыситься в классе. В следующем году сборная будет выступать в дивизионе IA, где заменит Словению. Дивизион IB покинула также Румыния — возвращается в дивизион IIA, где и играла до этого года.

Украина раньше играла в дивизионе IA, но после вылета оттуда в 2009 году так ни разу не возвращалась. А теперь, спустя 10 лет, снова сыграет во втором по статусу дивизионе чемпионата мира по хоккею.

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Новости спорта, Новости хоккея, Сборная Украины по хоккею, Хоккей.
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